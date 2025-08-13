Панова в паре с Го пробилась в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати
Китайская теннисистка Ханьюй Го и россиянка Александра Панова одержали победу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Со счётом 6:1, 3:6, 10:7 они обыграли тандем Айши Мухаммад (США) и Деми Схурс (Нидерланды).
Цинциннати — парный разряд (ж). 2-й круг
13 августа 2025, среда. 19:10 МСК
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|1 10
|
|6
|0 7
Айша Мухаммад
Деми Схурс
А. Мухаммад Д. Схурс
Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Панова и Го реализовали три брейк-пойнта из восьми, не выполнили ни одной подачи навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Схурс и Мухаммад удалось реализовать два брейк-пойнта из трёх, они допустили четыре двойные ошибки.
В четвертьфинале соревнований Ханьюй Го и Александра Панова сыграют с победительницами матча Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия) и Барбора Крейчикова (Чехия)/Елена Остапенко (Латвия).
