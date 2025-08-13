Панова в паре с Го пробилась в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати

Китайская теннисистка Ханьюй Го и россиянка Александра Панова одержали победу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Со счётом 6:1, 3:6, 10:7 они обыграли тандем Айши Мухаммад (США) и Деми Схурс (Нидерланды).

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. Панова и Го реализовали три брейк-пойнта из восьми, не выполнили ни одной подачи навылет и не допустили ни одной двойной ошибки. Схурс и Мухаммад удалось реализовать два брейк-пойнта из трёх, они допустили четыре двойные ошибки.

В четвертьфинале соревнований Ханьюй Го и Александра Панова сыграют с победительницами матча Вероника Кудерметова (Россия)/Элисе Мертенс (Бельгия) и Барбора Крейчикова (Чехия)/Елена Остапенко (Латвия).