Андрей Рублёв впервые выиграл трёхчасовой матч не на ТБШ
11-я ракетка мира из России Андрей Рублёв впервые в своей карьере одержал победу в трёхчасовом матче не на турнире «Большого шлема». В третьем круге «Мастерса» в Цинциннати (США) он обыграл австралийца Алексея Попырина. Счёт — 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:5. Теннисисты провели на корте 3 часа 29 минут.
Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 18:15 МСК
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|5
|
|7 7
|7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
В 2023 году Рублёв сыграл матч длительностью в 3 часа 16 минут с представителем Финляндии Эмилем Руусувуори, потерпев поражение. В этом году в Галле он уступил Томасу Мартину Этчеверри и также в 2023-м Новаку Джоковичу в Париже. Обе встречи длились 3 часа 1 минуту.
Сегодня, в ночь с 13 на 14 августа, Андрей Рублёв выйдет на корт турнира в Цинциннати в рамках матча с аргентинским теннисистом Франсиско Комесаньей.
