Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек — самая юная после Халеп игрок с тремя подряд четвертьфиналами в Цинциннати

Швёнтек — самая юная после Халеп игрок с тремя подряд четвертьфиналами в Цинциннати
Комментарии

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой, которой удалось трижды подряд выйти в стадию 1/4 финала турнира в Цинциннати. Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира, обыграв румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:3.

Цинциннати (ж). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Ранее самой молодой теннисисткой, которой удавалось трижды подряд выйти в четвертьфинальную стадию турнира в Цинциннати, была двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп, которая выходила в эту стадию турнира в период с 2013 по 2015 год.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Швёнтек сыграет с победительницей матча между российскими теннисистками Анной Калинской и Екатериной Александровой.

Материалы по теме
Швёнтек — о победе на «Ролан Гаррос» — 2020: я выиграла ТБШ, и после этого изменилось всё
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android