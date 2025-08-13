Швёнтек — самая юная после Халеп игрок с тремя подряд четвертьфиналами в Цинциннати

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек стала самой молодой теннисисткой, которой удалось трижды подряд выйти в стадию 1/4 финала турнира в Цинциннати. Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира, обыграв румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:3.

Ранее самой молодой теннисисткой, которой удавалось трижды подряд выйти в четвертьфинальную стадию турнира в Цинциннати, была двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» румынка Симона Халеп, которая выходила в эту стадию турнира в период с 2013 по 2015 год.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Швёнтек сыграет с победительницей матча между российскими теннисистками Анной Калинской и Екатериной Александровой.