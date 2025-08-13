Скидки
Главная Теннис Новости

Брэндон Накашима — Александр Зверев, результат матча 13 августа 2025, счет 0:2, 1/8 финала Мастерса в Цинциннати

Александр Зверев вышел в 1/8 финала Цинциннати, где сыграет с Кареном Хачановым
Александр Зверев
Немецкий теннисист третья ракетка мира Александр Зверев переиграл представителя США 31-й номер рейтинга Брэндона Накашиму в матче третьего круга «Мастерса» в Цинциннати. Счёт — 6:4, 6:4.

Цинциннати (м). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 20:05 МСК
Брэндон Накашима
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Встреча ранее была прервана из-за дождя. Звереву удалось реализовать два брейк-пойнта из четырёх, выполнить 11 подач навылет. Также он допустил две двойные ошибки. Накашиме удалось выполнить три эйса. В то же время он не смог реализовать четыре брейк-пойнта.

В четвертьфинале соревнований Александр Зверев сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым. Ранее 12-я ракетка мира оказался сильнее американца Дженсона Бруксби.

