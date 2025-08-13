«Стараюсь разделять всё на этапы». Швёнтек — о процессе постановки цели на сезон

Третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какой стратегии она придерживается, когда ставит себе цели на теннисный сезон.

– Поздравляем с шестым титулом «Большого шлема» на Уимблдоне. Это твой 24-й четвертьфинал на турнирах WTA-1000. Когда для тебя начинается сезон, какие цели ты себе ставишь? Это определённые титулы? Рейтинг? За чем ты гонишься?

– Честно говоря, это не про начало сезона, а совсем другая история. Межсезонье длится буквально четыре недели. Конечно, у меня есть какие-то цели. Но если мы играем 11 месяцев, невозможно предсказать, что будет через несколько месяцев, поэтому я стараюсь смотреть только на первую часть года, а потом переключаться на вторую… Разделять всё на этапы. Потому что если я буду думать в более широком горизонте событий, например, о следующих 11 месяцах, я устану уже через неделю. Я просто сосредотачиваюсь на следующем турнире, и это всегда помогает, – сказала Швёнтек в интервью на корте после выхода в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати, обыграв в матче четвёртого круга румынку Сорану Кырстю (136-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3. В четвертьфинале турнира Швёнтек сыграет с победительницей матча между российскими теннисистками Анной Калинской и Екатериной Александровой.