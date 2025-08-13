Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Магда Линетт – Джессика Пегула, результат матча 13 августа 2025, счет 2:1, 4-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Магда Линетт обыграла Джессику Пегулу и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Цинциннати
Комментарии

40-й номер рейтинга польская теннисистка Магда Линетт вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв в матче четвёртого круга американку Джессику Пегулу, занимающую четвёртую строчку рейтинга, со счётом 7:6 (7:5) 3:6, 6:3.

Цинциннати (ж). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 19:55 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 5 		6 3
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Линетт сделала шесть подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Джессика Пегула сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать пять из девяти брейк-пойнтов.

В 1/8 финала турнира в Цинциннати Магда Линетт сыграет с победительницей встречи между датчанкой Кларой Таусон и российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Материалы по теме
«Называю сына по-разному — всё зависит от настроения». Шарапова раскрыла тайны своей жизни
«Называю сына по-разному — всё зависит от настроения». Шарапова раскрыла тайны своей жизни
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android