Магда Линетт обыграла Джессику Пегулу и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Цинциннати

40-й номер рейтинга польская теннисистка Магда Линетт вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв в матче четвёртого круга американку Джессику Пегулу, занимающую четвёртую строчку рейтинга, со счётом 7:6 (7:5) 3:6, 6:3.

Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Линетт сделала шесть подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Джессика Пегула сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать пять из девяти брейк-пойнтов.

В 1/8 финала турнира в Цинциннати Магда Линетт сыграет с победительницей встречи между датчанкой Кларой Таусон и российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.