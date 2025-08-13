Магда Линетт обыграла Джессику Пегулу и вышла в 1/8 финала «тысячника» в Цинциннати
40-й номер рейтинга польская теннисистка Магда Линетт вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Цинциннати (США), обыграв в матче четвёртого круга американку Джессику Пегулу, занимающую четвёртую строчку рейтинга, со счётом 7:6 (7:5) 3:6, 6:3.
Цинциннати (ж). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 19:55 МСК
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут. За время матча Линетт сделала шесть подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. Джессика Пегула сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и смогла реализовать пять из девяти брейк-пойнтов.
В 1/8 финала турнира в Цинциннати Магда Линетт сыграет с победительницей встречи между датчанкой Кларой Таусон и российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.
