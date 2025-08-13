Руне стал четвёртым игроком, рождённым в XXI веке, который одержал 100 побед на харде

Датский теннисист девятая ракетка мира Хольгер Руне стал четвёртым игроком, который родился в 2000-х годах и одержал 100 и больше побед на хардовых покрытиях в рамках турниров АТР. Сегодня, 13 августа, он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо на отказе и преодолел стадию 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:4, 3:1.

Лидером по числу побед на харде является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер — 197 успешных матчей. Следом в списке идут канадец Феликс Оже-Альяссим (163) и испанец Карлос Алькарас (121).

В четвертьфинале соревнований Хольгер Руне сыграет с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Теренс Атман (Франция). Эта встреча состоится сегодня, 13 августа, и начнётся не ранее 22:30 по московскому времени.