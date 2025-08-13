Руне стал четвёртым игроком, рождённым в XXI веке, который одержал 100 побед на харде
Поделиться
Датский теннисист девятая ракетка мира Хольгер Руне стал четвёртым игроком, который родился в 2000-х годах и одержал 100 и больше побед на хардовых покрытиях в рамках турниров АТР. Сегодня, 13 августа, он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо на отказе и преодолел стадию 1/8 финала «Мастерса» в Цинциннати (США). Счёт — 6:4, 3:1.
Лидером по числу побед на харде является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер — 197 успешных матчей. Следом в списке идут канадец Феликс Оже-Альяссим (163) и испанец Карлос Алькарас (121).
Цинциннати (м). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|1
|
|3
Хольгер Руне
Х. Руне
В четвертьфинале соревнований Хольгер Руне сыграет с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Теренс Атман (Франция). Эта встреча состоится сегодня, 13 августа, и начнётся не ранее 22:30 по московскому времени.
Комментарии
- 13 августа 2025
-
21:23
-
21:02
-
20:46
-
20:32
-
20:22
-
20:11
-
20:08
-
19:58
-
19:47
-
19:47
-
19:39
-
19:28
-
19:05
-
18:54
-
18:51
-
18:28
-
18:22
-
18:13
-
18:07
-
18:05
-
17:36
-
17:26
-
16:49
-
16:39
-
16:21
-
16:06
-
15:45
-
15:33
-
14:53
-
14:36
-
14:25
-
13:52
-
13:10
-
12:44
-
12:10