Матч-центр:
Журналист из Франции опубликовал саркастический пост, посвящённый Винус Уильямс на US Open

Журналист из Франции опубликовал саркастический пост, посвящённый Винус Уильямс на US Open
Винус Уильямс
Французский журналист Бенуа Майлин в насмешливой манере отреагировал на новости об участии 45-летней американской теннисистки Винус Уильямс на US Open — 2025. Он отметил, что спортсменка должна вовремя остановиться и завершить карьеру.

«А кто это у нас приглашена и в микст, и в одиночку на US Open?! Веееенус Уильямс.

45 лет, 577-я ракетка мира, два матча в 2025 году и два в 2024-м. Ни одной победы в Нью-Йорке с 2019 года… Я знаю, она легенда, но надо уметь вовремя сказать «стоп». Это уже становится смешным», — написал Майлин в социальных сетях.

Сегодня стало известно, что Винус Уильямс получила уайлд-кард от организаторов престижного турнира в Нью-Йорке.

