Швёнтек — о матче с Кырстей: хотела сыграть надёжнее, чем в прошлой игре

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о своих ощущениях после матча четвёртого круга турнира WTA-1000 в Цинциннати, в котором она обыграла румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:3.

– Ты мощно била, сделала много виннеров. Какова была стратегия на матч?

– Я хотела сыграть надёжнее, чем в прошлой игре, потому что чувствовала, что иногда допускала ошибки, которых не хотела. Думаю, сегодня в этом плане я справилась хорошо. Просто старалась играть своим топспином, потому что здесь мяч высоко отскакивает, особенно когда так жарко. И, конечно, сохранять спокойствие и спокойно принимать некоторые ошибки, потому что они здесь неизбежны, – сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Швёнтек сыграет с победительницей матча между российскими теннисистками Анной Калинской и Екатериной Александровой.