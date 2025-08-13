Скидки
Теннис

Швёнтек — о матче с Кырстей: хотела сыграть надёжнее, чем в прошлой игре

Швёнтек — о матче с Кырстей: хотела сыграть надёжнее, чем в прошлой игре
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о своих ощущениях после матча четвёртого круга турнира WTA-1000 в Цинциннати, в котором она обыграла румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:4, 6:3.

Цинциннати (ж). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

– Ты мощно била, сделала много виннеров. Какова была стратегия на матч?
– Я хотела сыграть надёжнее, чем в прошлой игре, потому что чувствовала, что иногда допускала ошибки, которых не хотела. Думаю, сегодня в этом плане я справилась хорошо. Просто старалась играть своим топспином, потому что здесь мяч высоко отскакивает, особенно когда так жарко. И, конечно, сохранять спокойствие и спокойно принимать некоторые ошибки, потому что они здесь неизбежны, – сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Швёнтек сыграет с победительницей матча между российскими теннисистками Анной Калинской и Екатериной Александровой.

