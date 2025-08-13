Скидки
Теннис

«Суперсчастлива!» Швёнтек поделилась эмоциями после анонса альбома Тейлор Свифт

Аудио-версия:
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какие испытала эмоции после того, как узнала, что популярная американская певица Тейлор Свифт сделала заявление о выпуске нового альбома. Швёнтек увлекается творчеством певицы с детских лет.

– Пару ночей назад, в 12:12 ночи, вышло большое объявление, Ига. Ты не спала, когда это произошло?
— Подожди, это было в 12, да?

– В 12:12 ночи.
— Я не спала, но не сидела в интернете. Думаю, увидела это немного позже, и… О, боже…

– Речь идёт о том, что Тейлор Свифт анонсировала выход нового альбома…
– Все знают! Должны знать (улыбается).

— Какова твоя реакция на анонс?
— Я просто суперсчастлива! Но сначала жду подкаст, а там посмотрим, что она расскажет. Потому что сейчас у нас даже нет обложки альбома. Так что есть над чем подумать и чему радоваться. Я знакома со слухами, что альбом может выйти до октября, но точно не знаю. У Swifties (фанаты Тейлор Свифт. – Прим. «Чемпионата») столько теорий… Не знаю, чему верить, а чему нет, но я очень взволнована. Надеюсь, это будет хороший альбом, – сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.

Швёнтек — о матче с Кырстей: хотела сыграть надёжнее, чем в прошлой игре
