Теннис

Матчи на турнире в Цинциннати вновь были прерваны из-за дождя

Матчи на турнире в Цинциннати вновь были прерваны из-за дождя
Очередной игровой день на мужском и женском турнирах в американском Цинциннати был прерван из-за дождя. На данный момент на паузу поставлено пять матчей: два в мужском одиночном разряде, один — в женском и по одной встрече в парных разрядах у мужчин и женщин.

Отметим, что среди тех, кто ожидает установления благоприятной погоды, находится Вероника Кудерметова. Она ведёт в матче с Кларой Таусон. На данный момент счёт — 3:6, 6:7 (4:7), 3:5 (0:40). Вышел на корт также лидер сезона из Италии Янник Синнер.

Цинциннати (ж). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 19:10 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Остановлен
1 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 3
3 		7 7 5
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Ранее стали известны обладатели уайлд-кард Открытого чемпионата США по теннису. Список опубликовала пресс-служба соревнований. Наиболее заметными именами в нём являются 45-летняя американка Винус Уильямс и бывшая четвёртая ракетка мира из Франции Каролин Гарсия.

