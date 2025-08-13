Матчи на турнире в Цинциннати вновь были прерваны из-за дождя

Очередной игровой день на мужском и женском турнирах в американском Цинциннати был прерван из-за дождя. На данный момент на паузу поставлено пять матчей: два в мужском одиночном разряде, один — в женском и по одной встрече в парных разрядах у мужчин и женщин.
Отметим, что среди тех, кто ожидает установления благоприятной погоды, находится Вероника Кудерметова. Она ведёт в матче с Кларой Таусон. На данный момент счёт — 3:6, 6:7 (4:7), 3:5 (0:40). Вышел на корт также лидер сезона из Италии Янник Синнер.
|1
|2
|3
|
|6 4
|3
|
|7 7
|5
Ранее стали известны обладатели уайлд-кард Открытого чемпионата США по теннису. Список опубликовала пресс-служба соревнований. Наиболее заметными именами в нём являются 45-летняя американка Винус Уильямс и бывшая четвёртая ракетка мира из Франции Каролин Гарсия.
