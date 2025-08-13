Скидки
Главная Теннис Новости

Руне — о матче с Тиафо в Цинциннати: старался сосредоточиться на мелких деталях игры

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился ощущениями от матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором он одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счётом 6:4, 3:1 (отказ Тиафо).

Цинциннати (м). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4 		1
6 		3
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

– Начало матча было действительно быстрым. Он вёл 3:0, а потом у тебя было 0:30 на своей подаче в первом сете. Как тебе удалось изменить ход матча?
– Не самое идеальное начало для меня, но я держался. Старался сосредоточиться на мелких деталях, над которыми сейчас работаю в своей игре, а не на общем результате и счёте. То есть сосредоточился на подаче, ударах, просто пытался поймать ритм. И старался действовать спокойно, пытался войти в матч. Понимал, что может потребоваться немного времени, но я просто продолжал бороться в каждом розыгрыше, – сказал Руне в студии Tennis Channel.

В четвертьфинале соревнований Хольгер Руне сыграет с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Теренс Атман (Франция).

