Руне — о матче с Тиафо в Цинциннати: старался сосредоточиться на мелких деталях игры

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился ощущениями от матча третьего круга «Мастерса» в Цинциннати (США), в котором он одержал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо со счётом 6:4, 3:1 (отказ Тиафо).

– Начало матча было действительно быстрым. Он вёл 3:0, а потом у тебя было 0:30 на своей подаче в первом сете. Как тебе удалось изменить ход матча?

– Не самое идеальное начало для меня, но я держался. Старался сосредоточиться на мелких деталях, над которыми сейчас работаю в своей игре, а не на общем результате и счёте. То есть сосредоточился на подаче, ударах, просто пытался поймать ритм. И старался действовать спокойно, пытался войти в матч. Понимал, что может потребоваться немного времени, но я просто продолжал бороться в каждом розыгрыше, – сказал Руне в студии Tennis Channel.

В четвертьфинале соревнований Хольгер Руне сыграет с победителем матча Тейлор Фриц (США) — Теренс Атман (Франция).