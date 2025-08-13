Скидки
«Всё движется в том направлении, которое я хочу». Руне — о своём уровне игры в Цинциннати

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением о своём уровне игры на «Мастерсе» в Цинциннати (США). В матче четвёртого круга датчанин обыграл американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо (6:4, 3:1 (отказ Тиафо)).

Цинциннати (м). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 18:10 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
4 		1
6 		3
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Я думаю, что сегодня значительно прибавил. После первого матча я был не совсем доволен своим уровнем. Во втором матче было лучше, а сегодня я ещё счастливее. Всё определённо движется в том направлении, которое я хочу, и это очень важно для меня.

Я играю более агрессивно, но при этом контролирую игру. Движения хорошие, плюс я, конечно, делаю хорошие физиоупражнения. Всё выглядит хорошо, и я чувствую себя отлично, это самое главное», – сказал Руне в студии Tennis Channel.

Руне вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем встречи между Тейлором Фрицем (США) и Теренсом Атманом (Франция).

