«Всё движется в том направлении, которое я хочу». Руне — о своём уровне игры в Цинциннати

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением о своём уровне игры на «Мастерсе» в Цинциннати (США). В матче четвёртого круга датчанин обыграл американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо (6:4, 3:1 (отказ Тиафо)).

«Я думаю, что сегодня значительно прибавил. После первого матча я был не совсем доволен своим уровнем. Во втором матче было лучше, а сегодня я ещё счастливее. Всё определённо движется в том направлении, которое я хочу, и это очень важно для меня.

Я играю более агрессивно, но при этом контролирую игру. Движения хорошие, плюс я, конечно, делаю хорошие физиоупражнения. Всё выглядит хорошо, и я чувствую себя отлично, это самое главное», – сказал Руне в студии Tennis Channel.

Руне вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем встречи между Тейлором Фрицем (США) и Теренсом Атманом (Франция).