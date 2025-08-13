«Всё движется в том направлении, которое я хочу». Руне — о своём уровне игры в Цинциннати

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне поделился мнением о своём уровне игры на «Мастерсе» в Цинциннати (США). В матче четвёртого круга датчанин обыграл американского теннисиста Фрэнсиса Тиафо (6:4, 3:1 (отказ Тиафо)).
|1
|2
|3
|
|1
|
|3
«Я думаю, что сегодня значительно прибавил. После первого матча я был не совсем доволен своим уровнем. Во втором матче было лучше, а сегодня я ещё счастливее. Всё определённо движется в том направлении, которое я хочу, и это очень важно для меня.
Я играю более агрессивно, но при этом контролирую игру. Движения хорошие, плюс я, конечно, делаю хорошие физиоупражнения. Всё выглядит хорошо, и я чувствую себя отлично, это самое главное», – сказал Руне в студии Tennis Channel.
Руне вышел в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем встречи между Тейлором Фрицем (США) и Теренсом Атманом (Франция).
- 13 августа 2025
-
22:55
-
22:37
-
22:26
-
22:09
-
21:42
-
21:38
-
21:23
-
21:02
-
20:46
-
20:32
-
20:22
-
20:11
-
20:08
-
19:58
-
19:47
-
19:47
-
19:39
-
19:28
-
19:05
-
18:54
-
18:51
-
18:28
-
18:22
-
18:13
-
18:07
-
18:05
-
17:36
-
17:26
-
16:49
-
16:39
-
16:21
-
16:06
-
15:45
-
15:33
-
14:53