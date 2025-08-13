Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Магда Линетт — о матче с Пегулой: никогда не удавалось выиграть у неё даже сет

Магда Линетт — о матче с Пегулой: никогда не удавалось выиграть у неё даже сет
Аудио-версия:
Комментарии

40-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт прокомментировала свою победу в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати над американкой Джессикой Пегулой со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Пегула является прошлогодней финалисткой турнира.

Цинциннати (ж). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 19:55 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 5 		6 3
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

«Это потрясающее чувство. У меня было так много сложных матчей на этом корте. Я проиграла так много трёхсетовиков. Мне никогда даже не удавалось приблизиться к тому, чтобы выиграть у неё сет. Для меня это очень многое значит. Она невероятно сильно бьёт по мячу и конкурентоспособная теннисистка. Потрясающий человек вне корта. Я просто чувствую, что этот день особенный, потому что у меня появилась возможность обыграть её», – сказала Линетт в интервью на корте после матча.

В четвёртом круге турнира в Цинциннати Магда Линетт сыграет с победительницей встречи между датской теннисисткой Кларой Таусон и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Материалы по теме
«Называю сына по-разному — всё зависит от настроения». Шарапова раскрыла тайны своей жизни
«Называю сына по-разному — всё зависит от настроения». Шарапова раскрыла тайны своей жизни
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android