Магда Линетт — о матче с Пегулой: никогда не удавалось выиграть у неё даже сет

40-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт прокомментировала свою победу в третьем круге турнира WTA-1000 в Цинциннати над американкой Джессикой Пегулой со счётом 7:6 (7:5), 3:6, 6:3. Пегула является прошлогодней финалисткой турнира.
«Это потрясающее чувство. У меня было так много сложных матчей на этом корте. Я проиграла так много трёхсетовиков. Мне никогда даже не удавалось приблизиться к тому, чтобы выиграть у неё сет. Для меня это очень многое значит. Она невероятно сильно бьёт по мячу и конкурентоспособная теннисистка. Потрясающий человек вне корта. Я просто чувствую, что этот день особенный, потому что у меня появилась возможность обыграть её», – сказала Линетт в интервью на корте после матча.
В четвёртом круге турнира в Цинциннати Магда Линетт сыграет с победительницей встречи между датской теннисисткой Кларой Таусон и россиянкой Вероникой Кудерметовой.
