Теннис Новости

Карен Хачанов назвал свой любимый турнир в АТР-туре

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какой из турниров АТР-тура может назвать своим любимым.

Какой ваш любимый турнир ATP и почему?
– Я бы сказал, что Монте-Карло — один из моих любимых. Место проведения, отель, сам турнир, грунтовые корты весной. Единственное, что иногда там не хватает хорошей погоды. Затем, конечно, Париж–Берси. Победа на этом турнире была одним из величайших воспоминаний в моей карьере. Центральный корт в старой арене был одним из самых красивых. Атмосфера там была одной из лучших в залах, – приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.

Отметим, что на «Мастерсе» в Монте-Карло этого сезона Хачанов проиграл в матче первого круга российскому теннисисту Даниилу Медведеву (5:7, 6:4, 4:6).

Новости. Теннис
