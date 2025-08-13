«Всё началось с них». Карен Хачанов рассказал о любимых теннисных противостояниях

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какие теннисные противостояния он считает своими любимыми.

– Какое у тебя любимое теннисное соперничество?

– Определённо Рафа Надаль и Роджер Федерер. Всё началось с них. Потом Новак Джокович вошёл в эту дуэль и начал устраивать сумасшедшие противостояния с обоими, но, думаю, всё началось именно с Роджера и Рафы.

Я помню те матчи в Риме и Мадриде на грунте, на Уимблдоне и «Ролан Гаррос». По-настоящему эпичные встречи, – приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.

За время своих профессиональных карьер Рафаэль Надаль и Роджер Федерер провели 40 очных матчей. В 24 из них победу праздновал испанский теннисист.