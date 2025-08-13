Карен Хачанов рассказал об одном из самых трудных периодов в своей карьере

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов поделился мнением о том, какой период в его карьере можно считать одним из самых трудных.

«Думаю, это был небольшой успех в начале карьеры. В 22 года я выиграл турнир серии «Мастерс» в Париже — один из крупнейших титулов, обыграв в финале Новака, и подумал: «Вау, я уже на этом уровне». Хотя я в каком-то смысле психологически силён, начало следующего сезона оказалось совсем не таким, как я надеялся или ожидал. Это немного отбросило меня назад и показало, что нужно успокоиться, продолжать работать над своими целями и что ничего не падает с неба.

Этот момент стал одним из самых сложных: нужно было понять, повзрослеть, стать более зрелым и лучше понимать себя и теннис. Даже после этого мне понадобилось ещё несколько лет, чтобы добиться действительно хороших результатов на турнирах «Большого шлема» и Олимпийских играх», – приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.