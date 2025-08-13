Хачанов — о цели вернуться в топ-10: у меня есть мотивация, я заряжен на это

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, какую цель он считает главной на ближайший игровой период своей карьеры.

«Моя главная цель — вернуться в топ-10, куда я сумел пробиться два года назад, прежде чем получил травму. И как раз в тот момент, когда это случилось, я не мог выходить на корт и соревноваться три с половиной месяца. Это не оправдание, а реальность, я думаю, что у меня есть мотивация, я заряжен на то, чтобы достичь своей цели. Продолжаю гонку.

Что касается турниров, то, безусловно, моя мечта — выиграть турнир «Большого шлема». Я всё ещё хочу ещё раз завоевать титул на «Мастерсе». Но в конечном счёте, если смотреть на вещи в перспективе, то, находясь в топ-10 или выше, ты наверняка показывал хорошие результаты на крупных турнирах, так что всё это взаимосвязано», – приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.