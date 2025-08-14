Даррен Кэхилл вспомнил один из своих первых разговоров с Янником Синнером

Австралийский тренер Даррен Кэхилл, работающий в штабе первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, рассказал о беседах со своим подопечным в начале пути. Он также отметил, что Синнер является любителем задавать вопросы.

«Одним из первых, что я сказал, было: «Нужно улучшить подачу. Ты высокий, физически крепкий: нужно бить первую подачу мощнее и точнее. Эффективная первая подача даёт больше очков напрямую, но главное — твой следующий удар становится гораздо опаснее. Если соперники нейтрализуют твою первую подачу, тебе приходится гораздо тяжелее бороться за каждый розыгрыш». Потом пошли его вопросы, один за другим. Это в его духе. Он хочет соревноваться. Он прирождённый боец», — приводит слова Кэхилла ATP Tour.