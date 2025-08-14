Скидки
Теннис

Карен Хачанов рассказал, кого из теннисистов считает самыми сложными соперниками

12-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, каких теннисистов он считает своими самыми сложными соперниками в туре.

«С Новаком мы сыграли довольно много матчей, и мне удалось победить его один раз — в Париже, когда он был первым номером рейтинга. Я бы также назвал Даниила Медведева. В этом году мы уже несколько раз встречались и проводили хорошие матчи в прошлом. Всегда захватывающие, тяжёлые встречи», – приводит слова Хачанова пресс-служба АТР.

Хачанов и Джокович провели друг с другом 10 матчей, в девяти из них победа оставалась за сербским теннисистом. С Медведевым Хачанов провёл девять встреч и обыгрывал его лишь дважды. В сезоне 2025 года Хачанов дважды проиграл Даниилу.

