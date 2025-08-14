Скидки
Теннис

«Поставьте крышу!» Испанский журналист подверг критике организаторов турнира в Цинциннати


Стадион на турнире в Цинциннати
Испанский журналист, глава портала Punto de Break Хосе Морон раскритиковал организаторов престижного хардового турнира в Цинциннати (США). Сегодня в очередной раз соревнования были прерваны из-за дождя. Он призвал установить крыши над стадионами. Один из подписчиков отметил, что организаторы даже не закрывают корт брезентом на время ненастья.

«Смотри, я обожаю свою профессию и люблю её, но это, без сомнения, худшее из всего. Расписания и перерывы из-за дождя. Я весь день жду, когда перестанет лить, чтобы работать, боясь, что сегодня закончу в четыре, пять или даже позже утром. Поставьте крышу, чёрт возьми!!!» — написал Морон в социальных сетях.

Отметим, что среди тех, кто ожидает установления благоприятной погоды, находится Вероника Кудерметова. Она ведёт в матче с Кларой Таусон. На данный момент счёт — 3:6, 6:7 (4:7), 3:5 (0:40). Вышел на корт также лидер сезона из Италии Янник Синнер.

Матчи на турнире в Цинциннати вновь были прерваны из-за дождя
