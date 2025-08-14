«В душе я — нападающий». Хольгер Руне рассказал о своём увлечении футболом

Девятая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне рассказал о своём отношении к футболу, поделившись одним воспоминанием из детства, которое повлияло на то, что он пошёл заниматься теннисом.

– Я люблю футбол и смотрю много матчей, когда играет «ПСЖ», так что это очень круто. И я неплохо играю, достаточно прилично, футбол – хороший способ размяться. Это немного другое, тут ты больше работаешь бёдрами, ногами, и это весело. Думаю, это тоже важно. Нам, теннисистам, иногда полезно разминаться по-другому.

– Ты полузащитник, защитник или нападающий?

– Я бы хотел быть нападающим. Не так часто играю в футбол, потому что нужно быть осторожным с травмами и прочим. Но помню, когда я был ребёнком, меня поставили на ворота, и мне это совсем не понравилось. Кстати, это одна из причин, почему я пошёл в теннис. Но в душе я, определённо, нападающий, – сказал Руне в студии Tennis Channel.