«Была в шоке, в хорошем смысле слова». Соболенко — о первом в жизни посещении Нью-Йорка

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась своими воспоминаниями о первом посещении Нью-Йорка (США).

«Мне нравится здесь играть. Это как будто маленький дом вдали от дома. Много хороших мест, ресторанов, магазинов, конечно. Впервые, когда я приехала, мне было 17. Помню, я думала: «Что это вообще? Почему всё такое… огромное, большое и просто невероятное?» Я была в шоке, но в хорошем смысле слова», – сказала Соболенко в видео, размещённом в аккаунте Unninterrupted в YouTube.

Арина Соболенко принимает участие в турнире WTA-1000 в Цинциннати (США). Белоруска вышла в четвёртый круг турнира, где ей предстоит сыграть с испанской теннисисткой Джессикой Бузас Манейро.