Вероника Кудерметова – Клара Таусон, результат матча 13 августа 2025, счет 2:1, 4-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Вероника Кудерметова обыграла Таусон и вышла в четвёртый круг турнира в Цинциннати
36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвёртый круг «тысячника» в Цинциннати, обыграв в матче третьего круга турнира датчанку Клару Таусон (15-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Цинциннати (ж). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 19:10 МСК
Клара Таусон
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 4 4
3 		7 7 6
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча Кудерметова сделала шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из девяти. Клара Таусон сделала восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх.

В матче четвёртого круга турнира в Цинциннати Вероника Кудерметова сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.

