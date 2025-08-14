Вероника Кудерметова обыграла Таусон и вышла в четвёртый круг турнира в Цинциннати
36-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвёртый круг «тысячника» в Цинциннати, обыграв в матче третьего круга турнира датчанку Клару Таусон (15-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 7:6 (7:4), 6:4.
Цинциннати (ж). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 19:10 МСК
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 4
|4
|
|7 7
|6
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Теннисистки провели на корте 2 часа 44 минуты. За время матча Кудерметова сделала шесть подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из девяти. Клара Таусон сделала восемь эйсов, допустила шесть двойных ошибок и смогла реализовать два брейк-пойнта из четырёх.
В матче четвёртого круга турнира в Цинциннати Вероника Кудерметова сыграет с польской теннисисткой Магдой Линетт.
