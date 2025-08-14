Александрова — Калинская: текстовая онлайн-трансляция 4-го круга «Мастерса» в Цинциннати

Сегодня, 14 августа, в Цинциннати (США) состоится матч четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором россиянка Екатерина Александрова встретится с соотечественницей Анной Калинской.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерины Александровой и Анны Калинской.

Это будет седьмая очная встреча между теннисистками. На данный момент Александрова одержала все шесть побед.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла американку Джессику Пегулу.