Александрова — Калинская: текстовая онлайн-трансляция 4-го круга «Мастерса» в Цинциннати
Сегодня, 14 августа, в Цинциннати (США) состоится матч четвёртого круга хардового турнира серии «Мастерс», в котором россиянка Екатерина Александрова встретится с соотечественницей Анной Калинской.
Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 06:50 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Анна Калинская
А. Калинская
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Екатерины Александровой и Анны Калинской.
Это будет седьмая очная встреча между теннисистками. На данный момент Александрова одержала все шесть побед.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн. Действующим победителем турнира является белоруска Арина Соболенко, которая в финале прошлого года обыграла американку Джессику Пегулу.
