Янник Синнер победил Адриана Маннарино и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
Поделиться
Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 37-летнего француза Адриана Маннарино (89-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Цинциннати (м). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 20:50 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Адриан Маннарино
А. Маннарино
Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Синнер 12 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету француза 10 эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.
За выход в 1/2 финала Синнер поспорит с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись 63-я ракетка мира 29-летний француз Бенжамен Бонзи и 25-летний представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (28).
Материалы по теме
Комментарии
- 14 августа 2025
-
01:34
-
01:20
-
00:56
-
00:47
-
00:23
-
00:23
-
00:08
-
00:01
- 13 августа 2025
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:13
-
22:55
-
22:37
-
22:26
-
22:09
-
21:42
-
21:38
-
21:23
-
21:02
-
20:46
-
20:32
-
20:22
-
20:11
-
20:08
-
19:58
-
19:47
-
19:47
-
19:39
-
19:28
-
19:05
-
18:54
-
18:51
-
18:28