Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Адриан Маннарино, результат матча 14 августа 2025, счёт 2:0, 4-й круг Мастерса ATP-1000 в Цинциннати

Янник Синнер победил Адриана Маннарино и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
Комментарии

Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 37-летнего француза Адриана Маннарино (89-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Цинциннати (м). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 20:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Синнер 12 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету француза 10 эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

За выход в 1/2 финала Синнер поспорит с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись 63-я ракетка мира 29-летний француз Бенжамен Бонзи и 25-летний представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (28).

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Александрова — Калинская: текстовая онлайн-трансляция 4-го круга «Мастерса» в Цинциннати

Допинг-скандалы в теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android