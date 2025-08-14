Янник Синнер победил Адриана Маннарино и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 37-летнего француза Адриана Маннарино (89-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. В её рамках Синнер 12 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету француза 10 эйсов, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

За выход в 1/2 финала Синнер поспорит с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись 63-я ракетка мира 29-летний француз Бенжамен Бонзи и 25-летний представитель Канады Феликс Оже-Альяссим (28).

