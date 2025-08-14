Линетт обыграла Пегулу и встретится с Кудерметовой в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Цинциннати. В матче третьего круга она уступила представительнице Польши 40-й ракетке мира Магде Линетт со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.
Цинциннати (ж). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 19:55 МСК
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|6
|
|6
|3
Джессика Пегула
Д. Пегула
Продолжительность встречи составила 2 час 26 минут. За это время Пегула сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Линетт шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13
В следующем круге Линетт встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
