Теннис

Магда Линетт – Джессика Пегула, результат матча 13 августа 2025, счёт 2:1, 4-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США

Линетт обыграла Пегулу и встретится с Кудерметовой в 1/8 финала турнира в Цинциннати
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Цинциннати. В матче третьего круга она уступила представительнице Польши 40-й ракетке мира Магде Линетт со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6.

Цинциннати (ж). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 19:55 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		3 6
6 5 		6 3
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность встречи составила 2 час 26 минут. За это время Пегула сделала пять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. На счету Линетт шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13

В следующем круге Линетт встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
