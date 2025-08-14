Шелтон вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати, одолев 37-летнего Баутиста-Агута

Шестая ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон уверенно вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во третьем круге он победил 37-летнего испанца Роберто Баутиста-Агута (53-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Шелтон 15 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца пять эйсов, три двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в 1/4 финала Шелтон поспорит с 23-летним представителем Чехии Иржи Легечкой (26).

Материалы по теме Янник Синнер победил Адриана Маннарино и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Главные трофеи российского тенниса: