Бен Шелтон — Роберто Баутиста-Агут, результат матча 14 августа 2025, счёт 2:0, 3-й круг Мастерса ATP-1000 в Цинциннати

Шелтон вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати, одолев 37-летнего Баутиста-Агута
Комментарии

Шестая ракетка мира 22-летний американский теннисист Бен Шелтон уверенно вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Во третьем круге он победил 37-летнего испанца Роберто Баутиста-Агута (53-й в рейтинге) со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Цинциннати (м). 3-й круг
13 августа 2025, среда. 20:30 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		3
         
Роберто Баутиста-Агут
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. В её рамках Шелтон 15 раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету испанца пять эйсов, три двойных ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в 1/4 финала Шелтон поспорит с 23-летним представителем Чехии Иржи Легечкой (26).

