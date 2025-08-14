Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати, где может сыграть с Рыбакиной

Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во четвёртом круге соревнований Арина победила в двух сетах 42-й номер рейтинга 22-летнюю испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:1, 7:5.
Матч продолжался 1 час 21 минуту. Белорусская спортсменка в этой встрече сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей встречи двух теннисисток из топ-10 рейтинга WTA: Елены Рыбакиной (Казахстан, 10) и Мэдисон Киз (США, 6).
