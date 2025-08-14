Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Джессика Бузас Манейро, результат матча 14 августа 2025, счёт 2:0, 4-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати

Арина Соболенко вышла в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати, где может сыграть с Рыбакиной
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Во четвёртом круге соревнований Арина победила в двух сетах 42-й номер рейтинга 22-летнюю испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:1, 7:5.

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 01:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Белорусская спортсменка в этой встрече сделала три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из семи брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, четыре двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей встречи двух теннисисток из топ-10 рейтинга WTA: Елены Рыбакиной (Казахстан, 10) и Мэдисон Киз (США, 6).

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
Материалы по теме
Шелтон вышел в четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати, одолев 37-летнего Баутиста-Агута

Перспективные российские теннисистки:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android