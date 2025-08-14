Скидки
Кудерметова/Мертенс — Крейчикова/Остапенко, результат матча 14 августа 2025, счёт 1:2, 2-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати

Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг парного «тысячника» в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и её партнёрша по парному разряду бельгийка Элисе Мертенс не смогли выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменки уступили чешско-латвийскому дуэту Барбора Крейчикова (Чехия) / Елена Остапенко (Латвия) во втором круге со счётом 3:6, 6:1, 5:10.

Цинциннати — парный разряд (ж). 2-й круг
14 августа 2025, четверг. 02:25 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
В. Кудерметова Э. Мертенс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 0 5
6 		1 1 10
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Б. Крейчикова Е. Остапенко

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили два эйса, реализовали три брейк-пойнта из четырёх заработанных и допустили четыре двойных ошибки. На счету их соперниц два выигранных брейк-пойнта из шести, две подачи навылет и две двойных ошибки.

В четвертьфинале турнира чешско-латвийский дуэт сыграет с российско-китайской парой Александра Панова (Россия) / Ханьюй Го (Китай).

Календарь турнира в Цинциннати (пары)
Сетка турнира в Цинциннати (пары)
Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
