Вероника Кудерметова не смогла выйти в третий круг парного «тысячника» в Цинциннати

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и её партнёрша по парному разряду бельгийка Элисе Мертенс не смогли выйти в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Цинциннати (США). Спортсменки уступили чешско-латвийскому дуэту Барбора Крейчикова (Чехия) / Елена Остапенко (Латвия) во втором круге со счётом 3:6, 6:1, 5:10.

Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты. За это время Кудерметова и Мертенс выполнили два эйса, реализовали три брейк-пойнта из четырёх заработанных и допустили четыре двойных ошибки. На счету их соперниц два выигранных брейк-пойнта из шести, две подачи навылет и две двойных ошибки.

В четвертьфинале турнира чешско-латвийский дуэт сыграет с российско-китайской парой Александра Панова (Россия) / Ханьюй Го (Китай).

Материалы по теме Панова в паре с Го пробилась в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати

Главные победы россиян в большом теннисе: