Тейлор Фриц – Теренс Атман, результат матча 14 августа 2025, счёт 1:2, 1/8 финала турнира ATP-1000 в Цинциннати, США

Тейлор Фриц проиграл 136-й ракетке мира и завершил участие на турнире в Цинциннати
Комментарии

Четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц проиграл 136-й ракетке мира французу Теренсу Атману в 1/8 финала турнира в Цинциннати со счётом 6:3, 5:7, 3:6.

Цинциннати (м). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 01:40 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время Фриц сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету Атмана 13 подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем круге Атман встретится с датчанином Хольгером Руне.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.

