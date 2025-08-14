Тейлор Фриц проиграл 136-й ракетке мира и завершил участие на турнире в Цинциннати

Четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц проиграл 136-й ракетке мира французу Теренсу Атману в 1/8 финала турнира в Цинциннати со счётом 6:3, 5:7, 3:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время Фриц сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету Атмана 13 подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из шести.

В следующем круге Атман встретится с датчанином Хольгером Руне.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.