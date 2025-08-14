Тейлор Фриц проиграл 136-й ракетке мира и завершил участие на турнире в Цинциннати
Поделиться
Четвёртая ракетка мира американец Тейлор Фриц проиграл 136-й ракетке мира французу Теренсу Атману в 1/8 финала турнира в Цинциннати со счётом 6:3, 5:7, 3:6.
Цинциннати (м). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 01:40 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|3
|
|7
|6
Теренс Атман
Т. Атман
Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время Фриц сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два из пяти брейк-пойнтов. На счету Атмана 13 подач навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнтов из шести.
В следующем круге Атман встретится с датчанином Хольгером Руне.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер.
