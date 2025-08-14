Скидки
Матч-центр:
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина – Мэдисон Киз, результат матча 14 августа 2025, счёт 2:1, 4-й круг турнира WTA-1000 в Цинциннати, США

Рыбакина обыграла Киз и встретится с Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В матче четвёртого круга она обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 1:6, 6:4, 6:2.

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 01:30 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		4 2
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Продолжительность встречи составила 2 час 26 минут. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Киз одна подача навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Рыбакина встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.

Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.

Календарь турнира в Цинциннати
Сетка турнира в Цинциннати
