Рыбакина обыграла Киз и встретится с Соболенко в четвертьфинале турнира в Цинциннати
Поделиться
Представительница Казахстана Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати. В матче четвёртого круга она обыграла американку Мэдисон Киз со счётом 1:6, 6:4, 6:2.
Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 01:30 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
Мэдисон Киз
М. Киз
Продолжительность встречи составила 2 час 26 минут. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету Киз одна подача навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнтов из девяти.
В следующем круге Рыбакина встретится с представительницей Беларуси Ариной Соболенко.
Турнир в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Общий призовой фонд турнира составляет $ 5,1 млн.
Комментарии
- 14 августа 2025
-
04:00
-
03:45
-
03:44
-
03:16
-
02:23
-
02:16
-
01:34
-
01:20
-
00:56
-
00:47
-
00:23
-
00:23
-
00:08
-
00:01
- 13 августа 2025
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:13
-
22:55
-
22:37
-
22:26
-
22:09
-
21:42
-
21:38
-
21:23
-
21:02
-
20:46
-
20:32
-
20:22
-
20:11
-
20:08
-
19:58
-
19:47
-
19:47