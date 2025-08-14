Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати, где может сыграть с Рублёвым

Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 22-летнего итальянца Луку Нарди (98-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету итальянца ни одного эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в 1/2 финала Алькарас поспорит с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись 11-я ракетка мира 27-летний россиянин Андрей Рублёв и 24-летний представитель Аргентины Франсиско Комесанья (71).

