Карлос Алькарас — Лука Нарди, результат матча 14 августа 2025, счёт 2:0, 4-й круг Мастерса ATP-1000 в Цинциннати

Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати, где может сыграть с Рублёвым
Комментарии

Первая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 22-летнего итальянца Луку Нарди (98-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

Цинциннати (м). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 03:30 МСК
Лука Нарди
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. В её рамках Алькарас два раза подал навылет, допустил три двойных ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету итальянца ни одного эйса, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в 1/2 финала Алькарас поспорит с победителем противостояния, где в эти минуты сошлись 11-я ракетка мира 27-летний россиянин Андрей Рублёв и 24-летний представитель Аргентины Франсиско Комесанья (71).

