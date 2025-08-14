Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, где сойдётся с Алькарасом
11-я ракетка мира 27-летний российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 24-летнего аргентинца Франсиско Комесанью (71-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.
Цинциннати (м). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 04:00 МСК
Франсиско Комесанья
Ф. Комесанья
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Рублёв восемь раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету аргентинца 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
За выход в 1/2 финала Рублёв поспорит со второй ракеткой мира 22-летним испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
Материалы по теме
Теннис: главные события 2025 года:
