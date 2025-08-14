Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, где сойдётся с Алькарасом

11-я ракетка мира 27-летний российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 24-летнего аргентинца Франсиско Комесанью (71-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. В её рамках Рублёв восемь раз подал навылет, допустил две двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету аргентинца 11 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

За выход в 1/2 финала Рублёв поспорит со второй ракеткой мира 22-летним испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

