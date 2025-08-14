Александр Зверев вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати на отказе Карена Хачанова

Третья ракетка мира 28-летний немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 29-летнего российского спортсмена Карена Хачанова (12-й в рейтинге). Встреча завершилась отказом россиянина из-за травмы — 7:5, 3:0.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Зверев пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету россиянина один эйс, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

За выход в 1/2 финала Зверев поспорит с победителем противостояния: Бен Шелтон (США, 6) — Иржи Легечка (Чехия, 26).

