Анна Калинская обыграла Екатерину Александрову и вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати

В ночь с 13 на 14 августа на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) завершился матч 4-го круга (1/8 финала) между двумя российскими теннисистками — 16-й ракеткой мира Екатериной Александровой (12-й посев) и 34-й в мировом рейтинге Анной Калинской (28-й посев). Калинская выиграла встречу в трёх сетах — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Калинская выполнила пять эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Александрова восемь раз подала навылет при семи двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из шести заработанных.

В 1/4 финала турнира в Цинциннати Анна Калинская сыграет с третьей ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши (третий посев).