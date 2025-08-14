Скидки
Екатерина Александрова — Анна Калинская, результат матча 14 августа 2025, счет 1:2, 4-й круг WTA-1000 в Цинциннати

Анна Калинская обыграла Екатерину Александрову и вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати
Комментарии

В ночь с 13 на 14 августа на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) завершился матч 4-го круга (1/8 финала) между двумя российскими теннисистками — 16-й ракеткой мира Екатериной Александровой (12-й посев) и 34-й в мировом рейтинге Анной Калинской (28-й посев). Калинская выиграла встречу в трёх сетах — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 05:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 1
3 		7 7 6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Калинская выполнила пять эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Александрова восемь раз подала навылет при семи двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из шести заработанных.

В 1/4 финала турнира в Цинциннати Анна Калинская сыграет с третьей ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши (третий посев).

