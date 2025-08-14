Анна Калинская обыграла Екатерину Александрову и вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати
Поделиться
В ночь с 13 на 14 августа на хардовом турнире категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) завершился матч 4-го круга (1/8 финала) между двумя российскими теннисистками — 16-й ракеткой мира Екатериной Александровой (12-й посев) и 34-й в мировом рейтинге Анной Калинской (28-й посев). Калинская выиграла встречу в трёх сетах — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.
Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 05:15 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|1
|
|7 7
|6
Анна Калинская
А. Калинская
Продолжительность матча составила 2 часа 18 минут. Калинская выполнила пять эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. Александрова восемь раз подала навылет при семи двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт из шести заработанных.
В 1/4 финала турнира в Цинциннати Анна Калинская сыграет с третьей ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши (третий посев).
Комментарии
- 14 августа 2025
-
07:59
-
07:57
-
07:45
-
07:37
-
07:35
-
07:29
-
07:21
-
07:08
-
06:55
-
05:35
-
05:10
-
04:57
-
04:00
-
03:45
-
03:44
-
03:16
-
02:23
-
02:16
-
01:34
-
01:20
-
00:56
-
00:47
-
00:23
-
00:23
-
00:08
-
00:01
- 13 августа 2025
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:13
-
22:55
-
22:37
-
22:26
-
22:09