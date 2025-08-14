Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская сыграет с Игой Швёнтек в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати

Анна Калинская сыграет с Игой Швёнтек в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) сыграет с третьим номером мирового рейтинга Игой Швёнтек из Польши. Калинская посеяна на турнире под 28-м номером, Швёнтек — под третьим.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 19:00 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В четвёртом круге (1/8 финала) Анна Калинская переиграла 16-ю ракетку мира соотечественницу Екатерину Александрову (12-й посев) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. До этого её соперницами были Аманда Анисимова (США, 5) в третьем круге (7:5, 6:4) и Питон Стирнс (США) во втором (7:6 (7:4), 4:6, 6:1), первый круг Анна преодолела автоматически как сеяный игрок.

Ига Швёнтек на турнирном пути прошла россиянку Анастасию Потапову (6:1, 6:4), украинку Марту Костюк (25-й посев, отказ) и Сорану Кырстю из Румынии в 1/8 финала (6:4, 6:3).

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android