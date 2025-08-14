Анна Калинская сыграет с Игой Швёнтек в 1/4 финала «тысячника» в Цинциннати

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская в четвертьфинале хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) сыграет с третьим номером мирового рейтинга Игой Швёнтек из Польши. Калинская посеяна на турнире под 28-м номером, Швёнтек — под третьим.

В четвёртом круге (1/8 финала) Анна Калинская переиграла 16-ю ракетку мира соотечественницу Екатерину Александрову (12-й посев) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:2. До этого её соперницами были Аманда Анисимова (США, 5) в третьем круге (7:5, 6:4) и Питон Стирнс (США) во втором (7:6 (7:4), 4:6, 6:1), первый круг Анна преодолела автоматически как сеяный игрок.

Ига Швёнтек на турнирном пути прошла россиянку Анастасию Потапову (6:1, 6:4), украинку Марту Костюк (25-й посев, отказ) и Сорану Кырстю из Румынии в 1/8 финала (6:4, 6:3).