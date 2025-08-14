Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир Мастерс в Цинциннати: результаты матчей с 13 на 14 августа у мужчин, как сыграли Рублёв, Хачанов, Алькарас, Синнер, Зверев

Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 13 на 14 августа у мужчин
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 13 на 14 августа в Цинциннати (США) прошёл очередной игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира у мужчин. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Результаты матчей 3-го и 4-го круга 13-14 августа:

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 4:6, 1:3 (отказ Тиафо).
Брэндон Накашима (США, 27) — Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 4:6.
Бен Шелтон (США, 5) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:6. 6:3.
Янник Синнер (Италия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 6:4, 7:6.
Тейлор Фриц (США, 4) — Теренс Атман (Франция, Q) — 6:3, 5:7, 3:6.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 23) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:4, 6:3.
Франсиско Комесанья (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия, 9) — 2:6, 3:6.
Лука Нарди (Италия, LL) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 1:6, 4:6.
Карен Хачанов (Россия, 14) — Александр Зверев (Германия, 3) — 5:7, 0:3 (отказ Хачанова).

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.

Сетка турнира в Цинциннати (м)
Календарь турнира в Цинциннати (м)
Материалы по теме
Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, где сойдётся с Алькарасом

Главные трофеи российского тенниса:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android