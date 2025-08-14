Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 13 на 14 августа у мужчин

В ночь с 13 на 14 августа в Цинциннати (США) прошёл очередной игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира у мужчин. Победители в парах выделены курсивом.
Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Результаты матчей 3-го и 4-го круга 13-14 августа:
Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 4:6, 1:3 (отказ Тиафо).
Брэндон Накашима (США, 27) — Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 4:6.
Бен Шелтон (США, 5) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:6. 6:3.
Янник Синнер (Италия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 6:4, 7:6.
Тейлор Фриц (США, 4) — Теренс Атман (Франция, Q) — 6:3, 5:7, 3:6.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 23) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:4, 6:3.
Франсиско Комесанья (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия, 9) — 2:6, 3:6.
Лука Нарди (Италия, LL) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 1:6, 4:6.
Карен Хачанов (Россия, 14) — Александр Зверев (Германия, 3) — 5:7, 0:3 (отказ Хачанова).
Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.
Главные трофеи российского тенниса: