Турнир «Мастерс» в Цинциннати: результаты матчей с 13 на 14 августа у мужчин

В ночь с 13 на 14 августа в Цинциннати (США) прошёл очередной игровой день хардового турнира «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей турнира у мужчин. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. «Мастерс», Цинциннати (США). Результаты матчей 3-го и 4-го круга 13-14 августа:

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 4:6, 1:3 (отказ Тиафо).

Брэндон Накашима (США, 27) — Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 4:6.

Бен Шелтон (США, 5) — Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 7:6. 6:3.

Янник Синнер (Италия, 1) — Адриан Маннарино (Франция, Q) — 6:4, 7:6.

Тейлор Фриц (США, 4) — Теренс Атман (Франция, Q) — 6:3, 5:7, 3:6.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 23) — Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:4, 6:3.

Франсиско Комесанья (Аргентина) — Андрей Рублёв (Россия, 9) — 2:6, 3:6.

Лука Нарди (Италия, LL) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 1:6, 4:6.

Карен Хачанов (Россия, 14) — Александр Зверев (Германия, 3) — 5:7, 0:3 (отказ Хачанова).

Напомним, турнир «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа.

