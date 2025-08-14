Карлос Алькарас впервые в карьере сыграл с соперниками младше себя в двух матчах подряд

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в своей карьере провёл две встречи подряд с соперниками младше себя, сообщает Opta. Это произошло в третьем и четвёртом кругах хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо).

В третьем круге родившийся 5 мая 2003 года Алькарас встретился с сербом Хамадом Меджедовичем (6:4, 6:4), который появился на свет 18 июля 2003 года. Следующим соперником испанца стал итальянец Лука Нарди (6:1, 6:4) с датой рождения 6 августа 2003 года.

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати Алькарас сыграет с 11-й ракеткой мира 27-летним российским теннисистом Андреем Рублёвым.

