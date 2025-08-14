Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас впервые в карьере сыграл с соперниками младше себя в двух матчах подряд

Карлос Алькарас впервые в карьере сыграл с соперниками младше себя в двух матчах подряд
Комментарии

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас впервые в своей карьере провёл две встречи подряд с соперниками младше себя, сообщает Opta. Это произошло в третьем и четвёртом кругах хардового турнира категории «Мастерс» в Цинциннати (США, штат Огайо).

Цинциннати (м). 3-й круг
12 августа 2025, вторник. 22:15 МСК
Хамад Меджедович
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Цинциннати (м). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 03:30 МСК
Лука Нарди
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В третьем круге родившийся 5 мая 2003 года Алькарас встретился с сербом Хамадом Меджедовичем (6:4, 6:4), который появился на свет 18 июля 2003 года. Следующим соперником испанца стал итальянец Лука Нарди (6:1, 6:4) с датой рождения 6 августа 2003 года.

В четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати Алькарас сыграет с 11-й ракеткой мира 27-летним российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Календарь "Мастерса" в Цинциннати
Турнирная сетка "Мастерса" в Цинциннати

Видео: Карлос Алькарас получил большой торт на день рождения

Материалы по теме
Карлос Алькарас вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Цинциннати, где может сыграть с Рублёвым
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android