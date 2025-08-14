Скидки
Только двое опережают Рыбакину по проценту побед против соперниц из топ‑10 на «тысячниках»

С момента введения формата в 2009 году только две теннисистки (при не менее чем 11 сыгранных матчах) опережают казахстанскую спортсменку 10-ю ракетку мира Елену Рыбакину по проценту побед против соперниц из топ‑10 на турнирах уровня WTA‑1000. Об этом сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X.

По информации источника, этими теннисистками являются американка Серена Уильямс и представительница Польши Ига Швёнтек. Отмечается, что процент побед Рыбакиной составляет 66,7%.

Напомним, в матче четвёртого круга соревнований Елена одолела американку Мэдисон Киз (шестой номер рейтинга) со счётом 6:7, 6:4, 6:2.

