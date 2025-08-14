Турнир WTA-1000 в Цинциннати: результаты матчей с 13 на 14 августа у женщин

В ночь с 13 на 14 августа мск в Цинциннати (США, штат Огайо) прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. В его рамках состоялись матчи четвёртого круга (1/8 финала). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня (курсивом выделены победители).

Теннис. WTA-1000, Цинциннати (США). 4-й круг. Результаты 13-14 августа:

Ига Швёнтек (Польша, 3) — Сорана Кырстя (Румыния, SR) — 2:0 (6:4, 6:3);

Варвара Грачёва (Франция, Q) — Элла Зайдель (Германия, Q) — перенесён;

Кори Гауфф (США, 2) — Лючия Бронцетти (Италия) — перенесён;

Клара Таусон (Дания, 16) — Вероника Кудерметова (Россия) — 1:2 (6:3, 6:7 (4:7), 4:6);

Магда Линетт (Польша, 31) — Джессика Пегула (США, 4) — 2:1 (7:6 (7:5), 3:6, 6:3);

Елена Рыбакина (Казахстан, 9) — Мэдисон Киз (США, 6) — 2:1 (6:7 (3:7), 6:4, 6:2);

Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 2:0 (6:1, 7:5);

Екатерина Александрова (Россия, 12) — Анна Калинская (Россия, 28) — 1:2 (6:3, 6:7 (5:7), 1:6).

