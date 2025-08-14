22-летний Алькарас повторил достижение, ранее покорявшееся лишь Надалю и Сампрасу
С момента введения формата в 1990 году 22-летний испанский теннисист второй номер рейтинга ATP Карлос Алькарас стал третьим игроком моложе 23 лет, одержавшим 14 подряд побед в матчах турниров категории «Мастерс». Об этом сообщает статистический портал Opta Ace в соцсети X.
Цинциннати (м). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 03:30 МСК
Лука Нарди
Л. Нарди
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Карлос Алькарас
К. Алькарас
По информации источника, ранее подобное достижение покорялось лишь двум легендам тенниса: американцу Питу Сампрасу и испанцу Рафаэлю Надалю.
Напомним, в матче четвёртого круга соревнований в Цинциннати Алькарас был сильнее итальянца Луки Нарди — 6:1, 6:4. В четвертьфинале «Мастерса» испанец сойдётся с 11-й ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.
