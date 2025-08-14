Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Надеюсь, вам понравится». Рыбакина высказалась о грядущем матче с Соболенко в Цинциннати

«Надеюсь, вам понравится». Рыбакина высказалась о грядущем матче с Соболенко в Цинциннати
Аудио-версия:
Комментарии

10-я ракетка мира 26-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о предстоящей встрече с первым номером рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Матч пройдёт 15 августа.

Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 19:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Ещё одна непростая соперница. Мы играли друг с другом очень много раз — это всегда было упорное противостояние. Надеюсь, вам понравится наш матч и он получится хорошим. Спасибо, что пришли и поддержали нас сегодня», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Счёт личных встреч между Рыбакиной и Соболенко — 7-4 в пользу Арины. Напомним, в матче четвёртого круга Рыбакина переиграла американку Мэдисон Киз (шестая ракетка) со счётом 6:7, 6:4, 6:2.

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 01:30 МСК
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 6
7 7 		4 2
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз
Материалы по теме
Только двое опережают Рыбакину по проценту побед против соперниц из топ‑10 на «тысячниках»

Главные победы россиян в большом теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android