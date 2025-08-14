«Надеюсь, вам понравится». Рыбакина высказалась о грядущем матче с Соболенко в Цинциннати
10-я ракетка мира 26-летняя представительница Казахстана Елена Рыбакина высказалась о предстоящей встрече с первым номером рейтинга из Беларуси Ариной Соболенко в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). Матч пройдёт 15 августа.
Цинциннати (ж). 1/4 финала
15 августа 2025, пятница. 19:00 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
«Ещё одна непростая соперница. Мы играли друг с другом очень много раз — это всегда было упорное противостояние. Надеюсь, вам понравится наш матч и он получится хорошим. Спасибо, что пришли и поддержали нас сегодня», — сказала Рыбакина в интервью на корте.
Счёт личных встреч между Рыбакиной и Соболенко — 7-4 в пользу Арины. Напомним, в матче четвёртого круга Рыбакина переиграла американку Мэдисон Киз (шестая ракетка) со счётом 6:7, 6:4, 6:2.
Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 01:30 МСК
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|4
|2
Мэдисон Киз
М. Киз
