Анна Калинская победила Екатерину Александрову впервые в карьере

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере одержала победу над 16-й в мировом рейтинге соотечественницей Екатериной Александровой. Это произошло в четвёртом круге (1/8 финала) хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо). Калинская выиграла встречу в трёх сетах и оформила при этом волевую победу — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Ранее Анна Калинская уступила Екатерине Александровой во всех шести очных противостояниях, состоявшихся до этого дня. При этом в первых четырёх встречах Калинской не удавалось выиграть ни одного сета, в пятом и шестом очных матчах Анна побеждала в одной партии.

Видео: Анна Калинская совершенствует работу ног