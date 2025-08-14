Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Калинская победила Екатерину Александрову впервые в карьере

Анна Калинская победила Екатерину Александрову впервые в карьере
Комментарии

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере одержала победу над 16-й в мировом рейтинге соотечественницей Екатериной Александровой. Это произошло в четвёртом круге (1/8 финала) хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо). Калинская выиграла встречу в трёх сетах и оформила при этом волевую победу — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 05:15 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 1
3 		7 7 6
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Ранее Анна Калинская уступила Екатерине Александровой во всех шести очных противостояниях, состоявшихся до этого дня. При этом в первых четырёх встречах Калинской не удавалось выиграть ни одного сета, в пятом и шестом очных матчах Анна побеждала в одной партии.

Календарь турнира WTA-1000 в Цинциннати
Сетка турнира WTA-1000 в Цинциннати

Видео: Анна Калинская совершенствует работу ног

Материалы по теме
Анна Калинская обыграла Екатерину Александрову и вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Цинциннати
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android