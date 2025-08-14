Анна Калинская победила Екатерину Александрову впервые в карьере
Поделиться
34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская впервые в карьере одержала победу над 16-й в мировом рейтинге соотечественницей Екатериной Александровой. Это произошло в четвёртом круге (1/8 финала) хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо). Калинская выиграла встречу в трёх сетах и оформила при этом волевую победу — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.
Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 05:15 МСК
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|1
|
|7 7
|6
Анна Калинская
А. Калинская
Ранее Анна Калинская уступила Екатерине Александровой во всех шести очных противостояниях, состоявшихся до этого дня. При этом в первых четырёх встречах Калинской не удавалось выиграть ни одного сета, в пятом и шестом очных матчах Анна побеждала в одной партии.
Видео: Анна Калинская совершенствует работу ног
Комментарии
- 14 августа 2025
-
07:59
-
07:57
-
07:45
-
07:37
-
07:35
-
07:29
-
07:21
-
07:08
-
06:55
-
05:35
-
05:10
-
04:57
-
04:00
-
03:45
-
03:44
-
03:16
-
02:23
-
02:16
-
01:34
-
01:20
-
00:56
-
00:47
-
00:23
-
00:23
-
00:08
-
00:01
- 13 августа 2025
-
23:55
-
23:38
-
23:28
-
23:27
-
23:13
-
22:55
-
22:37
-
22:26
-
22:09