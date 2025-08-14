Анна Калинская высказалась о предстоящей игре с Игой Швёнтек на «тысячнике» в Цинциннати

34-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская ответила на вопрос о предстоящей встрече с третьим номером мирового рейтинга Игой Швёнтек из Польши в 1/4 финала хардового турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США, штат Огайо) после победы над 16-й ракеткой мира соотечественницей Екатериной Александровой (12-й посев) в матче четвёртого круга — 3:6, 7:6 (7:5), 6:1.
«Я в восторге. Надеюсь, это будет отличный уровень. Ига — настоящий боец. Понятия не имею, в какое время я играю. Думаю, я играю сегодня. Возможно, мне стоит отдохнуть прямо в раздевалке», — сказала Калинская в послематчевом интервью на корте.
Четвертьфинальный матч Калинская — Швёнтек предварительно назначен на 15 августа.
Видео: Тренировка Анны Калинской перед стартом в Мадриде
