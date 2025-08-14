Скидки
«Думаю, что важен баланс». Алькарас — о совмещении отдыха с теннисом

Вторая ракетка мира 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о балансе между отдыхом и работой после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 22-летнего итальянца Луку Нарди (98-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:4.

— Вам не кажется, что вы нашли баланс между подготовкой к выступлениям на корте и отдыхом? Как вы думаете, что помогает вам больше всего?
— Я просто стараюсь позаботиться и о том и о другом. Это зависит от обстоятельств, без баланса всё идёт наперекосяк. И то и другое действительно важно. Нужно оставаться свежим и возвращаться на корт с чувством, что ты действительно хочешь сражаться, тренироваться, готовиться к турнирам. Я думаю, что важен баланс», — сказал Алькарас в интервью на корте.

За выход в 1/2 финала «Мастерса» в Цинциннати Алькарас поспорит с россиянином Андреем Рублёвым.

