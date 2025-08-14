Соболенко обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал турнира в Цинциннати
Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвёртом круге она победила 42-го номера рейтинга испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:1, 7:5.
Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 01:55 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
«Люди смеются надо мной из-за того, что я всегда говорю спасибо за атмосферу. Но это действительно важно. Я буду продолжать говорить спасибо на каждом интервью. Так что большое вам спасибо за атмосферу, ребята», — сказала Соболенко в интервью на корте.
В следующем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
