Соболенко обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к болельщикам после выхода в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Цинциннати (США). В четвёртом круге она победила 42-го номера рейтинга испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро со счётом 6:1, 7:5.

Цинциннати (ж). 4-й круг
14 августа 2025, четверг. 01:55 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
1 		5
         
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

«Люди смеются надо мной из-за того, что я всегда говорю спасибо за атмосферу. Но это действительно важно. Я буду продолжать говорить спасибо на каждом интервью. Так что большое вам спасибо за атмосферу, ребята», — сказала Соболенко в интервью на корте.

В следующем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

