Янник Синнер оценил выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати

Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер оценил выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 37-летнего француза Адриана Маннарино (89-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Цинциннати (м). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 20:50 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
4 		6 4
         
Адриан Маннарино
Франция
Адриан Маннарино
А. Маннарино

«Я счастлив. Каждый выход в четвертьфинал на любом турнире многое значит для меня. Конечно, я стремлюсь повысить свой уровень. Надеюсь, у меня это получится. Если нет, то буду очень рад провести здесь три матча перед турниром «Большого шлема» в США. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер в интервью на корте.

Соперником Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати станет 25-летний представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.

Мощные четвертьфиналы Цинциннати: Рублёв сразится с Алькарасом, Калинская — со Швёнтек
Мощные четвертьфиналы Цинциннати: Рублёв сразится с Алькарасом, Калинская — со Швёнтек
