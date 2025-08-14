Янник Синнер оценил выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
Первая ракетка мира 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер оценил выход в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати (США). В четвёртом круге он одолел 37-летнего француза Адриана Маннарино (89-й в рейтинге) со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Цинциннати (м). 4-й круг
13 августа 2025, среда. 20:50 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
Адриан Маннарино
А. Маннарино
«Я счастлив. Каждый выход в четвертьфинал на любом турнире многое значит для меня. Конечно, я стремлюсь повысить свой уровень. Надеюсь, у меня это получится. Если нет, то буду очень рад провести здесь три матча перед турниром «Большого шлема» в США. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Синнер в интервью на корте.
Соперником Синнера в четвертьфинале «Мастерса» в Цинциннати станет 25-летний представитель Канады Феликс Оже-Альяссим.
