«Никого не хочу обидеть!» Потапова отреагировала на частые снятия теннисистов из-за погоды

45-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова отреагировала на большое количество остановок игр и снятий на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США). Ранее из-за жары многие теннисисты просили прервать матч, после чего некоторые игроки снимались с поединков.

«Никого не хочу обидеть! Мальчики, вы наша сила! Но как будто бы и отказов у нас из-за погоды поменьше», — написала Потапова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, турнир категории «Мастерс» в Цинциннати проходит с 7 по 18 августа. Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Мощные четвертьфиналы Цинциннати: Рублёв сразится с Алькарасом, Калинская — со Швёнтек
