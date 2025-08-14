Скидки
Соболенко стала третьей по числу четвертьфиналов «тысячников» среди действующих игроков

Соболенко стала третьей по числу четвертьфиналов «тысячников» среди действующих игроков
Первая ракетка мира 27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко 29-й раз в карьере вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000. Это третий результат среди действующих игроков WTA-тура. По данному показателю она уступает лишь чешке Петре Квитовой (36) и своей соотечественнице Виктории Азаренко (38).

Сегодня, 14 августа, в 1/8 финала соревнований WTA-1000 в Цинциннати Соболенко победила в двух сетах 42-го номера рейтинга 22-летнюю испанскую спортсменку Джессику Бузас Манейро. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

В следующем круге турнира категории WTA-1000 в Цинциннати Соболенко сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Соревнования в Цинциннати проходят с 7 по 18 августа.

